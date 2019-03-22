Nail Dülgeroğlu Kimdir

Nail Dülgeroğlu 1951 yılında Finike'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimimi Finike'de yaptı. Daha sonra ticarete başladı. Finike'de 1983–1989 yılları arasında Anavatan Partisi İlçe Başkanı olarak siyasi kariyerine başlayan Nail Dülgeroğlu, ardından 1989 yılında Islahatı Demokrasi Partisi'nden Belediye Başkanlığını kazandı. 1994 yılındaki yerel seçimlerde de Anavatan Partisi'nden belediye başkanlığını kazanan Nail Dülgeroğlu, 2004 yılında ise Demokrat Parti'den belediye başkanı oldu. 2009 yılında AK Parti'den seçimlere katılarak başkan olmaya hak kazandı. Nail Dülgeroğlu, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’nin Antalya İli Finike İlçesi Belediye Başkan adayı seçildi.