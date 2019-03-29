Naki Karakuş Kimdir

1963 yılında Evrensekiz'de doğan Naki Karakuş, ilk ve orta öğrenimini Evrensekiz'de, lise'yi Kırklareli Teknik Lisesi'nde okudu. 1997 yılında Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitiren Karakuş, evli ve 2 çocuk babasıdır. 1985 yılında Evrensekiz Belediye Başkanlığı'nda göreve başlayan Naki Karakuş, Başkatip ve Yazı İşleri Müdürü olarak 33 yıl görev yapmıştır.2018 yılı Mayıs ayında bu görevinden emekli olmuştur. Naki Karakuş, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti Kırklareli Evrensekiz Belediye Başkan Adayı oldu.