Nami Çiftçi Kimdir

10 Nisan 1970 yılında Sivas ilinin Gürün ilçesine bağlı bir köy olan Çiçekyurt Köyü'nde doğan Nami Çiftçi, İlk, orta ve lise eğitimini Gürün'de tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde Maliye bölümünü bitiren Nami Çiftçi, 1994 yılında esnaflığa başladı. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Sivas'a bağlı Gürün ilçesinin Belediye Başkan Adayı olan Nami Çiftçi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde MHP'den Gürün Belediye Başkanı seçilmişti.