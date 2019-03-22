Nasuh Eroğuz Kimdir

MHP Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı Nasuh Eroğuz, 20 Ocak 1958 tarihinde Burdur Gölhisar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gölhisar ilçesinde tamamladıktan sonra 1978 yılında Burdur Ticaret Lisesi’nden mezun olan Eroğuz, 1980-1982 yılları arasında askerlik görevini Erzurum'da tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Burdur'da özel bir şirkette muhasebecilik yapan Eroğuz, 1984 yılından itibaren tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Eroğuz daha sonra 1999 yılında Meclis Üyeliği'ne seçilerek belediye hizmetlerine başladı ve 2014 yılına kadar Gölhisar İlçesi Belediye Meclis Üyeliği ve bir süre Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında 80.000 çiftçi ortağı bulunan S.S.Burdur – Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Eroğuz, 5 Eylül 2016 tarihinde Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin üst birliği olan Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Evli ve 1 çocuk babası Nasuh Eroğuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde MHP Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı’dır.