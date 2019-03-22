Nazmi Ay Kimdir

Nazmi Ay, 1954 yılında Özbağ Kasabası Helvacılar MahaIlesi’nde doğdu. İlkokulu Özbağ Kasabasında, ortaokul ve liseyi Kırşehir Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Çeşitli Bankalarda yöneticilik yaptıktan sonra emekli oldu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Özbağ Belediye Başkanlığına seçildi. Halen Özbağ Belediye Başkanlığına devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Nazmi Ay, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Merkez Özbağ Belediye Başkan Adayı oldu.