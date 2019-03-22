Nazmi Başaran Kimdir

MHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran, 1989’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 1998’de Vakıf Gureba Hastanesinden üroloji ihtisası aldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde ve çeşitli hastanelerde idari görevlerde bulunan Başaran, 2009 yılında Balıkesir'e dönerek, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanelerinde Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerinde bulundu. Başaran, halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görevini sürdürüyor. Nazmi Başaran, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.