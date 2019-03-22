Nazmi Yılmaz Kimdir

1 Nisan 1966 tarihinde Akdağmadeni Yeni Yapan Köyü'nde doğan Nazmi Yılmaz, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı ve ardından Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına 1989 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak başlayan ve halen mesleğini süren Yılmaz, mali müşavirliğin yanı sıra Gaziemir Spor Kulübü Başkanlığı ve İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu görevlerini yürütüyor. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Nazmi Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Gaziemir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.