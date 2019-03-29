Nebi Tepe Kimdir

21 Aralık 1958 tarihinde Hayrabolu Kılıçlar Köyü’nde dünyaya gelen Nebi Tepe, ilkokulu Muratlı Cumhuriyet ilkokulunda, ortaokulu Muratlı Ortaokulu’nda, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde bitirdi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirerek 1983 yılında Ziraat Mühendisi ünvanını aldı. Askerlik görevinin ardından 1987 yılında Muratlı’da iş hayatına atılan Nebi Tepe, yumurta tavukçuluğu işletmesi kurarak yumurta üretimine başladı. 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den aday olan Nebi Tepe, o tarihten bu yana Muratlı Belediye Başkanlığı görevini devam etmekte. Evli ve iki çocuk babası olan Nebi Tepe, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Tekirdağ’a bağlı Muratlı Belediye Başkan adayı oldu.