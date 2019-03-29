Necati Alsancak Kimdir

Necati Alsancak, 10.02.1955 tarihinde Kırıkkale ili Keskin-Çelebi ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Keskin ilçesinde bitiren Alsancak,1980 yılında Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, İşletme – Muhasebe bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Keskin İlçesi İnziloğlu Köyü İlkokulunda vekil öğretmenlik yaptı. Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’nda memuriyete başlayan Alsancak, 1980-2002 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde Şef, Şube Müdürü, APK Uzmanı, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği yaptı. 2002-2018 yılları arasında Türkiye Kamu-Sen‘e bağlı Türk-İmar-Sen Genel Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen’de Dış İlişkiler, Sosyal İşler ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2018 yılının Şubat ayında İller Bankası Genel Müdürlüğünde ki görevine geri dönen Alsancak, 26.04.2018 tarihinde İYİ Parti Ankara Milletvekilliği aday adayı olarak çalışmalarını sürdürdü. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Necati Alsancak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan adayıdır.