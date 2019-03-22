Necati Çolak Kimdir

Necati Çolak, 1959 yılında Kaman’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kaman ilçesinde, Lisans eğitimini 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1985-86 yılında Hakkari ili Şemdinli ilçesinde Asteğmen olarak askerlik görevini ifa etti. 1986 yılında Kaman’da ticari faaliyete başladı. 1996 yılında kurduğu şirketle ticari faaliyetine devam etmektedir. 2006-2009 yılları arasında Kaman Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 ile 2018 yılları arasında Ak Parti Kaman İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Hasan Hakanoğlu, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı oldu.