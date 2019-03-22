Necati Gürsoy Kimdir

1956 yılında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dünyaya geldi. 1978’de Toprak-Su Van Bölge Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı. Köy Hizmetleri 9. Bölge Müdürlüğünde (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) Baş Mühendis oldu. Şube müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve 12 yıl Köy Hizmetleri 9. Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Yerel seçimlerinde AKP'den Adilcevaz Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Necati Gürsoy, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan adayı oldu.