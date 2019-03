Necati Okay Kimdir

1966 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Necati Okay, ilk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş`ta tamamladı. Okay, İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`ni bitirdi. 2001-2008 yılları arasında AK Parti Kahramanmaraş Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Okay, 2008`den 2013 yılına kadar AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Necati Okay, evli ve iki çocuk babasıdır. Okay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı oldu.