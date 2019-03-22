Necip Yazıcı Kimdir

Necip Yazıcı 1964 yılında Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi'nde dünyaya geldi. Öğrenimini Madenli’de tamamladı. 1987-2002 yılları arasında gıda ticaretiyle uğraşan Yazıcı, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Madenli Belediyesi'ne meclis üyesi oldu. Ardından 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Madenli Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi kazandı. Necip Yazıcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı oldu.