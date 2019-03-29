Nedim Güler Kimdir

12 Ocak 1980’de Yalova’nın Çiftlikköy İlçesi’nde dünyaya gelen Nedim Güler, ilk ve ortaöğrenimini de Yalova’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olan Güler TRT ve TV8’de çeşitli programlarda yapım ve yayın yardımcılığı görevlerinde bulundu. Askerlik görevi sonrasında Yalova’da Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak görev yapan Güler daha sonra Anadolu Ajansı’nın Yalova Temsilcisi oldu. 2008 yılından itibaren sürdürdüğü bu göreve ilaveten 2009 yılından itibaren Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüttüğü Yalova Hayat Gazetesi’nin şuan Genel Yayın Yönetmenliği’ni görevlerini sürdürüyor. Ajans Yalova’nın kurucusu ve sahibi de olan Nedim Güler, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.