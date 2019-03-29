Nedret Gülen Kimdir

Nedret Gülen, 1958 yılında Taşköprü'de doğdu. İlkokulu Yalova'da, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. 1980 yılından itibaren çeşitli okullarda ve eğitim kuruluşlarının derneklerinde görev aldı. Gülen, Taşköprü Spor Kulübü'nde kulüp sporculuğu, yöneticiliği ve başkanlığı yaptı. 5 sene Demokratik Sol Parti (DSP) Yalova İlçe Gençlik Kolları yönetiminde, 5 sene Doğru Yol Partisi (DYP) Yalova İlçe yönetiminde bulundu. 1994-1998 yılları arasında DYP Taşköprü belde ve Yalova il yönetiminde çalışmalarına devam etti. 1994'te Doğru Yol Partisi (DYP) Taşköprü Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında Anavatan Partisi'nden (ANAP) Taşköprü Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu ve kazandı. Nedret Gülen, 2010 yılından beri Bal-Göç Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 2014 senesinde yapılan seçimlerden sonra CHP'den Belediye Başkanı seçilmiştir ve görevine devam etmektedir. Nedret Gülen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Yalova'ya bağlı Çiftlikköy ilçesinin Taşköprü beldesi Belediye Başkan Adayı oldu.