Nejdet Demir Kimdir

İlk, orta ve lise öğrenimini Cide'de tamamlayan Nejdet Demir, 19.10.1961 yılında İstanbul’da doğdu. Cide Belediye Başkanlığı’nda 1986-1992 yılları arasında memurluk yapan Demir, 1992 yılında Yap-İşlet-Devret modeli ile Cafe Rıhtımı projesiyle ticarete atıldı. Bundan beş yıl sonra1997 yılında inşaat müteahhitliği yapmaya başlayan Demir, 2004 yılında Cide Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. Demir, o zaman seçildiği görevini halen sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Nejdet Demir, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kastamonu Cide Belediye Başkan adayıdır.