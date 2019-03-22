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Nergiz Kartal Kimdir

CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal

11:58 -
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Nergiz Kartal Kimdir

Nergiz Kartal, Kurucaşile’de dünyaya geldi. Mal Hizmetler Müdürlüğü görevinin ardından emekli olan Kartal, 24 yıl belediyecilik yaptı. CHP Bartın İl Başkanlığında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Kartal, Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Orman Mühendisi olan Nergiz Kartal, Bartın Üniversitesi Turizm İşletmeleri Bölümünde eğitimini sürdürüyor. Kartal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın İli Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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