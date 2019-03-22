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Nesrullah Tanğlay Kimdir

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

09:40 -
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Nesrullah Tanğlay Kimdir

1975’te Bitlis’te dünyaya gelen Tanğlay ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirdi.

Ticaretle iştigal eden Tanğlay, AKP’nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

8 Şubat 2015’ten beridir AKP İl Başkanlığı görevini yapan Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tanğlay, 2019 yerel seçimlerde AKP Bitlis Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

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