Nevzat Karaatay Kimdir

1964 yılında Siirt’e bağlı Kurtalan ilçesinde doğan Nevzat Karaatay, ilk ve orta öğrenimini Siirt’te tamamladı. 2009 yerel seçimlerinde Kurtalan İlçesi, Adalet ve Kalkınma Partisinde İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde de Kurtalan İlçesi, Adalet ve Kalkınma Partisinde İlçe Belediye Başkan Adayı olan Karaatay, Kurtalan Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Nevzat Karaatay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı’dır.