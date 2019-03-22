Nevzat Öztürk Kimdir

AK Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk 1955’de Malatya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamlayan Öztürk, siyasete Anavatan Partisi ile başladı ve Malatya Merkez İlçe Başkanlığı görevini de yerine getirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Nevzat Öztürk lisans eğitiminin ardından Malatya’da ticaret ve çiftçilik ile uğraştı. 2002 seçimlerinde Anavatan Partisi milletvekili adayı olan Öztürk, 2004 yılında AK Parti’ye katıldı. 2004-2011 yılları arasında Doğu Anadolu’nun ve Güneydoğu Anadolu’nun en büyük aşiretlerinin dahil olduğu Drejanlılar Derneği'nin Dernek Başkanı görevini yerine getiren Öztürk, 2011 yılı Genel Seçimlerinde AK Parti Milletvekili Aday Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Nevzat Öztürk 2014 yılında seçildiği Yazıhan Belediye Başkanlığına 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha aday oldu.