Nidai Köroğlu Kimdir

3 Şubat 1965 yılında, Gümüşhane Torul ilçesinde doğan Nidai Köroğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Torul ve Erzurum Ilıca ilçesinde tamamladı. 1982 yılında Torul Lisesi'nden mezun oldu. Üniversiteyi ise Karadeniz’de okudu ve 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1 Mayıs 1987’de Torul Belediyesi’nde mimarlığa başladı başladı ve 1992 yılı Haziran ayında Gümüşhane Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayinini istedi. Gümüşhane Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde yaklaşık 11 yıl kontrol mühendisi ve şube müdürü olarak görev yapan Köroğlu, Bayburt Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne İl Müdürü olarak atandı. 2 yılı aşkın bir süre Köy Hizmetleri İl Müdürü olarak görev yaptı. Köy Hizmetleri’nin kapatılmasının ardından bu görevinden ayrıldı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tayin yaptırarak Giresun Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak atandı. O dönemlerde bürokraside aktif rol alan Köroğlu, Giresun ilinde 5 yıl süre ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak görev yaptı. 2010 Eylül’ünde Çorum Bayındırlık ve İskan İl Müdürü olarak atandı. 2010 Eylül ayı ile 2011 Ekim ayları arasında Çorum’da Bayındırlık ve İskan Müdürü ve Çevre Şehircilik İl Müdürü olarak görev yaptı. Köroğlu, Bakan Müşaviri kadrosu ile Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekalet etti. Köroğlu, 2014 Yerel Seçimleri’nde AKP’den siyasete girdi. Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürü görevinden istifa eden Köroğlu, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Torul Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Gümüşhane Torul Belediye Başkan adayı olan Köroğlu, evli ve dört çocuk babası.