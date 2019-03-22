Nuh Şahin Kimdir

AKP’nin Kırıkkale Çerikli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Nuh Şahin, 19 Haziran 1973 yılında dünyaya geldi. ilkokulu Kırıkkale Gürler İlköğretim okulunda , Ortaöğretim eğitimini Kırıkkale Atatürk Ortaokulunda , Lise Eğitimini Kırıkkale Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünde tamamladıktan sonra askerliğini 1995 – 1997 yıllarında yaptı. 999 yılında Polis Meslek Yüksek Okuluna girerek Polis Memuru olan Nuh Şahin, Yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde tamamladı. 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti’den Çerikli Belediye Başkanlığına seçildi.