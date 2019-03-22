Nurcan Acaroğlu Göktaş Kimdir

Nurcan Acaroğlu Göktaş, 1970 yılında Kastamonu'da doğdu ilk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu' da tamamladı. 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Göktaş, 1993-2015 yılları arasında, Sakarya' da bulunan TOYOTA Fabrikasında, Satın alma Müdürlüğü, Gümrükler ve Dış Ticaret Müdürlüğü görevlerinde bulundu.2015 yılından bu yana, ortağı olduğu şirkette genel müdürlük görevine devam etmektedir. Nurcan Acaroğlu Göktaş, 2011-2015 yılları arasında, Yabancı Sermaye Derneği ( YASED ) Dış Ticaret ve Gümrükler Komitesi Üyeliği, Otomotiv Sanayi derneği ( OSD ) Dış Ticaret Komitesi üyeliği, Otomotiv Sanayi Derneği Dâhilde işleme rejimi ( DİR ) komisyonunun kurucu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında kurulan endüstriyel fırın sanayicileri ve iş adamları derneğinin ( EFSİAD ) kurucu üyeleri arasında yer alan Göktaş, sektörün gelişmesi ve ihracattaki payını arttırılmasına yönelik çözüm önerilerinin, Ekonomi Bakanlığı'na sunulması ve gerekli koordinasyonun sağlanması görevlerini üstlendi. Bu faaliyetlerinin yanında, spor, kültür ve sanat derneklerinde de yöneticilik görevlerinde bulunan Göktaş, halen Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Nurcan Acaroğlu Göktaş, 2017 yılında İtalya'nın Agrigento kentinde mülteci sorunlarının tartışıldığı ve dokuz ülkenin katıldığı bir sosyal sorumluluk projesinde Türkiye'yi temsil etti. Nurcan Acaroğlu Göktaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan adayıdır.