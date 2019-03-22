Nurettin Turgay Kimdir

Nurettin Turgay, 1952’de Mardin’in Kızıltepe’de doğdu.1975 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi. Yüksek lisansını 1991'de Dokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı’nda, “Kur'an Tefsirinde Şart Edatlarının Rolü” konulu teziyle tamamladı. Doktorasını 1995'te, Selçuk Üniversitesi SBE Temel İslâm Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda “Arap Edebiyatında Kısa Hikâyecilik” adlı tezi ile yaptı. 1996'da Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent öğretim üyesi oldu, aynı yerde dekan yardımcılığı görevine bulundu. Turgay, 2018 genel seçimlerinde, HDP İzmir 1.Bölge Milletvekili Adayı oldu. Nurettin Turgay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Mardin Artuklu Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.