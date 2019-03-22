Nuri Turan Kimdir

Kars Kağızman doğumlu Nuri Turan ilk,orta öğrenimini ve liseyi Kağızman ilçesinde tamamladı.1963 yılında dünyaya gelen Turan, 1999 yılında Kağızman Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Deneyimli siyasetçi, 1999-2004 yılları arasında Kağızman Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006 yılında Mhp İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında Belediye Başkan adayı oldu. Ticaretle uğraşan Turan, evli ve 3 çocuk babası… Nuri Turan, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı oldu.