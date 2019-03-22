Nurullah Savaş Kimdir

Nurullah Savaş 4 Eylül 1970 yılında doğdu. İlkokulu Ortabağ’da, ortaokulu Salihli 50. Yıl Ortaokulunda, lise öğrenimini Uşak Atatürk Lisesinde tamamladı. 1993 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Savaş,1 Nisan 1994- 31 Temmuz l995 tarihleri arasında 237. Dönem Yedek Subay olarak Askerlik görevini tamamladı. 1996 Yılı Şubat ayında Selendi’de serbest Eczacılığa başladı.Evli ve iki çocuğu vardır. Nurullah Savaş, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP Manisa Selendi Belediye Başkan Adayı oldu.