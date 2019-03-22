Nusrettin Gökçer Kimdir

Nusrettin Gökçer, 1959 yılında Trabzon Of'ta dünya geldi. Gazi Üniversitesi Bankacılık bölümünden mezun olan Gökçer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda şube müdürü olarak görev yaptı. Nusrettin Gökçer, MHP’nin Çankırı Eldivan Belde Belediye Başkanlığını 2014 yılındaki seçimlerinde kazandı. Halen belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Gökçer, yeniden 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP’nin Çankırı Eldivan Belde Belediye Başkan adayı oldu.