Oğuz Sertler Kimdir

MHP Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Oğuz Sertler, 1981 yılında Bozüyük‘te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde, üniversite öğrenimini ise Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümünde tamamladı. Fabrikalarda işçi ve yönetici olarak görev aldı. 2010 yılında ilin tek profesyonel takımı olan Bozüyükspor yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, 2011 yılında ise Ertuğrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve 3 yıl da yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2012 -2013 yılları arasında Vilayetler Birliği Anaokulu'nda Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. Sertler, 2016 yılında kurulan Türk Dünyası – Türkiye Yörük Türkmen Birliğinin kurucu üyesidir. Amatör olarak Yeşilyurtspor, Bozüyükspor, Söğütspor ve Kandillispor da futbol oynayan Sertler, 1997 yılından bu yana siyasetin içindedir. 2000-2002 yılları arasında Söğüt Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2006-2007 yılları arasında ise Bozüyük Ülkü Ocakları Başkanlığı görevlerinde yer aldı ve 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Bozüyük Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Sertler, 3,5 yıl Bozüyük Belediyesi’nde Belediye Başkan yardımcılığı ve Encümen Başkanlığı görevlerinde bulundu daha sonra 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Bozüyük İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Sertler bununla beraber İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı, Ar-Ge Komisyon Başkanı, Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Komisyon Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Bebka (Bursa – Eskişehir- Bilecik Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu üyeliği, Bozüyük OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 4 Nisan 2016 tarihinde ise İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi. Evli ve 3 çocuk babası Sertler, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.