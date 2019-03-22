Oğuz Tekin Kimdir

Oğuz Tekin, 1965 yılında Edirne Havsa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Havsa da tamamladıktan sonra Edirne Ticaret Lisesi’ne devam eden Tekin, 1988 yılında Havsa İlçesi’nde ticaretle uğraşmaya başladı. Oğuz Tekin, 1994-1999 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği, iki dönem CHP İl Yönetim Kurulu Üyeliği, yine CHP İlçe Başkanlığı göreviyle birlikte birçok sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik görevinde bulundu. Daha önce Türk Hava Kurumu Havsa Şube Başkanlığı görevini yerine getiren Tekin, 2006-2010 yılları arasında Türk Hava Kurumu’nda Ankara Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009-2014 yılları arasında Edirne Havsa İlçe Belediye Başkanı olan Oğuz Tekin, 2014’ten bu yana Edirne Havsa İlçe Belediye Başkanı’dır. Tekin, Evli ve iki çocuk babasıdır. Oğuz Tekin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Edirne Havsa İlçe Belediye Başkan adayı oldu.