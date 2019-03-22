Oğuz Yantemur Kimdir

2019 yerel seçimlerde CHP Kars Susuz Belediye Başkan adayı olan Oğuz Yantemur, 1972 yılında Kars’ın Susuz ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Susuz'da tamamladıktan sonra, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yantemur 1995 yılında öğretmen olarak Sakarya'nın Kaynarca ilçesine atandı. İki yıl burada öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kendi ilçesi olan Susuz'da öğretmenlik yapmaya devam eden Yantemur, Susuz'un köylerinde ve ilçe merkezinde uzun yıllar çalıştıktan sonra belediye başkan adayı olduğu için Arpaçay Öğretmen Evi Müdürlüğü’nden istifa etti. Eşi de kendisi gibi öğretmen olan Oğuz Yantemur, iki çocuk babasıdır.