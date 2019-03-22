Oğuzhan Sönmez Kaya Kimdir

Oğuzhan Sönmez Kaya, 1976 Yılında Mardin Savur'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin Savur'da, üniversite eğitimini Yakındoğu Üniversitesi inşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. İstanbul’da İmar Müdürlüğû'nde başladığı belediyecilik kariyerine 2006 yılına kadar devam etti, daha sonra inşaat sektöründe ticari hayatına başlayan Sönmez Kentsel Dönüşüm, Yapı Mühendisliği, iş Güvenliği Uzmanlığı gibi alanlarda çalışmalannı sürdürdü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alan Sönmez, iyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilmektedir, evli ve 1 çocuk babasıdır. Oğuzhan Sönmez, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Savur Belediye Başkan Adayı oldu.