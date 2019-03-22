Okan Korkmaz Kimdir

24 Mart 1967 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesinde dünyaya gelen Okan Korkmaz, ilk ve orta öğrenimini Çiğli’de tamamladı. Daha sonra İzmir Atatürk Lisesi'ni bitiren Korkmaz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Yılmaz, 1992 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanlığını kazandı ve 2008 yılında da Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nü tamamladı. 2001 yılında Buca Seyfettin Demirsoy Hastanesi’nde Kurucu Başhekim Yardımcısı olan Korkmaz, 2016 yılında Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine Kurucu Başhekim Yardımcısı olarak atandı. Son olarak Torbalı Devlet Hastanesi'nde görev yapan Okan Korkmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İzmir İli, Çiğli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.