Ökkeş Namlı Kimdir

1975 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Ökkeş Namlı, 5 yıl Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yaptı. 1984 yılında öğretmenlikten ayrılarak serbest ticaretle uğraşmaya başladı ve ardından 26 Mart 1989 yılında yapılan Yerel Seçimde Düziçi Belediye başkanı seçilerek görevine başladı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Düziçi Belediye Başkanı seçilen Ökkeş Namlı, evli ve üç çocuk babasıdır. Ökkeş Namlı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Osmaniye Düziçi Belediye Başkan adayı olmuştur.