Olcay Günbey Kimdir

1969 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Tatlarin İlköğretim Okulunda okudu. Lise öğrenimini Nevşehir Ticaret Meslek Lisesinde 1987 yılında tamamladı. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumlan İşletmeciliği bölümünde devam etmektedir. 1988 yılında Tatlarin Belediyesi’nde baş katip olarak göreve başladı. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde acil servis veri hazırlama ve sayman mutemet olarak memuriyet hayatına devam etmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Olcay Günbey, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Tatlarin Belediye Başkan Adayı oldu.