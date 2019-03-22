Ömer Arısoy Kimdir

1974’te Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde doğan Ömer Arısoy ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’na girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1997 yılında bitiren Arısoy, bir süre serbest avukat olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüten Ömer Arısoy, kültür yayınlarını yönetti. Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atanan ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulunan Arısoy, bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Arısoy, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı oldu.