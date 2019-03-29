Ömer Küçük Kimdir

1960 yılında Düzce’de dünyay gelen Ömer Küçük, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Küçük, aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Küçük, siyasete (ANAP) Anavatan Parti'sinde başladı. 1999 yılında ANAP'tan Düzce Belediye Başkan adayı olan Küçük, dönemin Refah Partili Belediye Başkanı Ruhi Kurnaz ile girdiği yarışı kazanamadı. 28 Şubat sürecinde kapatılmasına karar verilen Refah Partisi'nden ayrılan ve kendilerine “ yenilikçi “ denilen Başbakan Erdoğan önderliğinde kadroların bir araya gelerek kurduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday adayı oldu. AK Parti'de aradığını bulamayan Ömer Küçük'ün yolu 2009 yerel seçimlerinde bu kez MHP'de kesişti. Ömer Küçük, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı oldu.