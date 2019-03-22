Ömer Niyazi İşlek Kimdir

1976 yılında dünyaya gelen Ömer Niyazi İşlek, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından vatani görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Özel Hizmetler’de tamamladı. Ömer Niyazi İşlek, lise yıllarında Ülkü Ocakları ile siyasete girdi. Araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, siyasi danışmanlık, seçmen davranışları ve siyasi strateji üzerine çalışmalar yapan Ömer Niyazi İşlek, Turkiye genelinde Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimleri gibi kampanyalar yürüttü. Birçok belediye başkanı, milletvekili ve bürokrata danışmanlık yapan Ömer Niyazi İşlek, 2012 yılında kurulan MEKAM (Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi) kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ömer Niyazi İşlek, MEKAM’da halen siyaset ve halkla ilişkiler bölüm başkanlığını sürdürüyor. Ömer İşlek, evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Antalya İli, Korkuteli İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.