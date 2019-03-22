Ömer Ünal Kimdir

25 Ocak 1966 tarihinde Filyos Hisarönü’nde doğan Ömer Ünal, lise öğrenimini Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde tamamladı. İktisat fakültesini bitirdi. 1986 yılında alt yapı inşaatı yapan bir firmada şantiye şefi olarak çalışmaya başladı. Ünal, Sırası ile Hisarönü, Yığılca, Simav, Boğazkale içme suyu inşaatları ile Akçakoca kanalizasyon ve deniz deşarjını inşaa etti. 1994 yılında yapımına başlanan yollar, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarından oluşan Çaycuma organize sanayi bölgesi alt yapı inşaatları başarı ile tamamladı. Ömer Ünal, 2009-2014 Belediye seçimlerinde Filyos Belediye Başkanlığına adaylığını koydu. Ak Parti’den katıldığı seçimlerde iki dönem Filyos Belediye Başkanı seçildi. Ünal, evli ve iki çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Zonguldak/Filyos Belediye Başkan adayı.