Ömer Vargün Kimdir

İlk ve orta öğrenimini Digor Dağpınar beldesinde, liseyi Kars Alpaslan Lisesi’nde tamamlayan Ömer Vargün, 1966 yılında Kars Digor’da doğdu. Vargün, 2004-2007 yılları arasında Digor İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından 2007-2009 yılları arasında Dağpınar Belde Başkanlığı görevini yürüten Vargün, 2009 yılında Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi 2. sıra adayı oldu. Ömer Vargün, bundan beş yıl sonra 2014 yılında Dağpınar Ak Parti Belediye Başkanı oldu. Meslek olarak kendisine ticareti seçen Vargün, evli ve 4 çocuk babası… Ömer Vargün, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kars Digor Dağpınar Beldesi Belediye Başkan Adayı oldu.