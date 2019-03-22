Ömer Yabancı Kimdir

Ömer Yabancı, 1970’te memleketi Kilis’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kilis’te tamamlayan Yabancı, Kilis Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimine İnönü Üniveristesi’nde başlayan Ömer Yabancı, Tarih Bölümü mezunudur. 1997’de Bingöl’ün Genç ilçesine atanan Ömer Yabancı, 2000’den 2001 yılına kadar Kilis İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yaptı. Yabancı, 2010 -2014 yılları arasında TÜRKAV Kilis Şube başkanlığı görevinde bulundu. Ömer Yabancı, evli ve üç çocuk babasıdır. Ömer Yabancı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP’nin Kilis Belediye Başkan Adayı gösterildi.