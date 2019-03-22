Orhan Orhan Kimdir

1965’te Adıyaman’ın Balkar köyünde doğan Orhan Orhan, ilk öğrenimini Balkar İlkokulu’nda tamamladı. Bir süre şöforlük yapan Orhan, 1979 -1983, 1990-1993 ve 1994-1997 tarihleri arasında yurtdışında çalıştı. Orhan, 1999 ve 2003 yerel seçimlerde Balkar Belediye Başkanı seçildi. Halen Balkar Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babası olan Orhan, iyi derecede Almanca bilmektedir. Orhan Orhan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Belediye Başkan Adayı oldu.