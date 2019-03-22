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Osman Arı Kimdir

AK Parti Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Osman Arı

10:36 -
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Osman Arı Kimdir

1974 yılında Konya'nın Çetmi Kasabasında doğdu. İlkokulu Çetmi'de, ortaokul ve lise tahsilini Taşkent İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında Çetmi Belediye Başkanlığınca belediye muhasipliğine atandı. Ayrıca, Kamu Yönetimi İktisat Fakültesi'nde açıktan öğrenim görüyor. Buna ek olarak partinin açtığı siyaset akademisini bitirdi.

2004 – 2014 yılları arasında 10 yıl AK Parti'den Çetmi Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimlerinde de AK Parti'den Taşkent belediye başkanı seçildi ve halen bu görevini yürütüyor.

Osman Arı, evli ve dört çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Konya İli, Taşkent İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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