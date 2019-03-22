Osman Belovacıklı Kimdir

Osman Belovacıklı, 25 Haziran 1959 yılında Gerze'de doğdu. Sinop Eğitim Enstitüsü mezunudur. Sırası ile Gürsökü İlkokulu, Dikmen Şeyhhüseyin İlkokulu, Sarnıç İlkokulu ve Yakakent köylerinde 2000 yılına kadar öğretmen olarak görev yaptı. 2000 yılında Yakakent 100.Yıl Pansiyonu İlköğretim Okuluna, okul müdürü olarak atandı. 2007 yılının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı oldu. 30 mart 2014 mahalli idareler yerel seçimlerinde, yeniden Belediye Başkanı seçildi. Osman Belovacıklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Sinop İli Gerze İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Eşi de kendi gibi emekli öğretmen olan Osman Belovacıklı; iki kız babasıdır.