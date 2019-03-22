Osman Beşel Kimdir

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Trabzon’a bağlı Tonya Belediye Başkan Adayı Osman Beşel, 1959 yılında Trabzon’a bağlı Tonya'nın Hoşarlı Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu Tonya'da, öğretmen okulunu Çorum'da okuduktan sonra 1980 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Orman Mühendisi ünvanıyla mezun oldu. Beşel, Orman Genel Müdürlüğü'nun çeşitli kademelerinde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Tonya Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.