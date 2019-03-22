Osman Demirci Kimdir

Osman Demirci, 1971 yılında Mardin’de doğdu. Demirci 1989 yılında eğitim için İsviçre’ye yerleşti. Eğitimini tamamlayıp 1992 yılında Türkiye'ye döndü. 2009-2012 yılları arasında MAREV olan Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatları Birliği yönetim kurulu üyeliğinden yakın zamanda ayrılan Osman Demirci evli ve 3 çocuk babası. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Halkların Demokratik Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu. 27. Dönem HDP Gaziantep Milletvekili Adayı oldu. Osman Demirci, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Mardin, Midyat Belediyesi Eş Başkan Adayı.