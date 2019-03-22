Osman Epsileli Kimdir

1 Ocak 1964 tarihinde Koyulhisar'da doğan Osman Epsileli, İlk, orta ve lise eğitimini Koyulhisar'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünü kazanan Epsileli bu bölümden mezun olmadı. Askerlik görevini 1988 yılında tamamladıktan sonra ticaretle uğraştı. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde İlçe Başkanlığı yapan Osman Epsileli, ANAP ve BBP ittifakından Sivas 5. sıra Milletvekili adayı olmuştu. Epsileli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak görevler alan Osman Epsileli, MHP Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Osman Epsileli, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'den Sivas'a bağlı Koyulhisar ilçesinin Belediye Başkan Adayı oldu