Osman Haşimoğlu Kimdir

Osman Haşimoğlu 25 Kasım 1957 yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Çamlıhemşin'de tamamlayıp bir sure aile işletmelerinde ticaret ile uğraştı. 4 çocuk babası olan Haşimoğlu, günümüzde Çamlıhemşin ve Ayder’de turizm şirketi işletiyor. 2001 yılında Ak Parti kurucuları arasında yer alarak, Çamlıhemşin Ak Parti Kurucu İlçe Başkanlığı ile siyasete adım atamış ve 7 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl Rize il Genel Meclisi üyeliği yapmıştır. Ak Parti İl Disiplin Kurulu üyeliği görevinde bulunan Haşimoğlu, 2014 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanlığına adaylığını koyarak seçimleri kazanmıştır. Osman Haşimoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı oldu.