Osman Haymana Kimdir

1978 yılında Kayseri’nin Sarız İlçesi’nde doğan Osman Haymana, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Haymana, avukatlık yapmaktadır. Kayseride çeşitli vakıf ve derneklerde yöneticilik yapan Osman Haymana, MHP Melikgazi meclis üyeliği ilçe seçim kurulu parti temsilciliği ve belediye meclisi hukuk komisyonu üyesi olarak da görev yapmıştır. Osman Haymana, evli ve 2 çocuk babasıdır. Osman Haymana, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı oldu.