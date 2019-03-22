Osman İnan Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Osman İnan, 1964 İzmir doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1987 yılında Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Zorunlu hizmetini iki yıl süre ile Muş Bulanık’da yaptı.Sağlık ocağı, verem savaşı dispanseri, devlet hastanesinde çalıştı. Otuz yıldır Hayrabolu da yaşıyor ve çalışıyor. Osman İnan, 2010 yılından bu yana aile hekimi olarak aynı ilçede görev yapmaktadır. Çeşitli derneklerde yönetici olarak görev yaptı. 2017 yılında Tekirdağ ilinde yılın aile hekimi seçildi. Evli ve bir çocuk sahibidir. İngilizce biliyor.