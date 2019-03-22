Osman Kemal Aslan Kimdir

Erzincan Kemah’ta 1960 yılında dünyaya gelen Osman Kemal Aslan, ilk, orta ve lise eğitimini Kemah'ta tamamladı. 1983 Yılında Kemah'ta memuriyete başlayan Aslan, 1998 yılında Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1999 yılına kadar Kemah Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda Memur olarak hizmet eden Aslan, 1999-2008 yılları arasında Kemah Halk Eğitim Merkezi'nde memuriyet hayatına devam etti. 2008 yılından bu güne kadar, Kemah'ta çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerde görev alan Aslan, halen Türk Kızılay'ı Kemah Şube Başkanlığı görevini yürütmekte. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Erzincan Kemah Belediye Başkanı seçilen Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır. Aslan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden MHP'nin Kemah Belediye Başkan Adayı oldu.